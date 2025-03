Ce qui différencie réellement l'Argon ONE UP d'autres solutions, c’est évidemment son module GPIO externe, accessible via un port USB-C modifié. Sa présence préserve l’esprit du Raspberry Pi en permettant l’interfaçage avec capteurs, moteurs et autres circuits électroniques, ouvrant la voie aux projets IoT et DIY. En bref, l'Argon ONE UP se veut comme une véritable plateforme pour les makers, pour mener des projets précis comme pour simplement bidouiller et expérimenter, autrement dit tout l'ADN du Raspberry Pi.