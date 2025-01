Cette conception modulaire ne se contente pas d'être pratique. Elle est aussi un gage de durabilité. Si un module est défectueux, on ne jette pas tout l'appareil, on remplace uniquement la pièce incriminée. Un argument de poids à l'heure où l'obsolescence programmée est pointée du doigt. Autre très gros plus : l'entièreté du projet devrait être rendue open-source à sa sortie. Pour un appareil modulaire comme celui-ci, et pour peu que la sauce prenne, c'est la promesse d'un écosystème de modules florissant. On peut déjà en imaginer quelques-uns : un module pour une connectivité 5G, un autre avec un second écran pour de l'émulation DS, un clavier AZERTY ou encore une batterie plus grosse…