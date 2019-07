Tesla Roadster : le propulseur Space X serait caché derrière la plaque d'immatriculation

Ce que l'on sait déjà

Et dans les faits ?

SpaceX thruster package will be subtle. Hidden behind license plate. — Elon Musk (@elonmusk) 13 juillet 2019

Source : Electrek

Le P.-D.G. del'avait dit, il voit grand pour le. On savait déjà que le petit coupé serait rapide, avec une poussée de 0 à 100 km/h effectuée en 1,9 seconde et jusqu'à 1 000 kilomètres d'autonomie, ce qui en ferait la voiture électrique la plus efficiente conçue jusqu'ici.En ce qui concerne les fantaisies qui pourraient équiper le Roadster , c'est Elon Musk qui en avait dit le plus, envisageant ainsi desqui pourraient «». Celui-ci avait même ajouté que «».Dans les faits, les améliorations annoncées feront partie du, et même si on en sait encore peu, ces options seront semble-t-il plutôt discrètes, contrairement au concept de Tesla imaginé par le designer Charlie Automotive , qui s'est inspiré de la DeLorean depour mettre en image la Tesla équipée de ce pack.Ce design a été montré à Elon Musk via Twitter, mais ce dernier a rassuré les fans de Tesla en affirmant que «». Ce que l'on sait, c'est que la plage arrière de la Tesla Roadster sera enlevée pour laisser la place au réservoir d'air et au compresseur.On sait pour l'instant que le Tesla Roadster est déjà en réservation(soit 175 000 à 220 000 euros) et qu'il devrait entrer en production d'ici 2020.