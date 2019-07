Une Intelligence Artificielle envoie 5 champions de Poker au tapis en même temps

Une configuration plutôt modeste

Une manière de jouer très personnelle

En 1997, et pour la toute première fois, une intelligence artificielle battait un champion du monde d'échecs... Depuis de l'eau a coulé sous les ponts puisqu'une IA a récemment réussi à vaincre cinq adversaires au, faisant ainsi d'elle la première IA victorieuse dans un jeu multijoueurs.L'intelligence artificielles'est « formé » une stratégie globale en 8 jours de calcul sur un serveur doté de 64 cœurs et aura nécessité moins de 512 Go de RAM. C'est donc assez peu par rapport aux autres intelligence artificielles déployées ces dernières années pour battre des humains au jeux.Là où Pluribus fait encore plus fort, c'est que celle-ci ne s'est pas entraînée contre un humain, mais simplement contre elle-même, encore et encore jusqu'à atteindre son meilleur niveau.Seule, pendant une semaine, l'IA à pratiqué ce que ses programmeurs ont appelé le. Le principe durepose sur le fait de réfléchir toujours selon trois possibilités et de construire trois schémas des jeux possibles en prévision des coups à venir, un peu comme un arbre., quant à lui, est le fait de prédire ce qui peut être joué et de mettre en place celui qui créera le moins de regrets une fois la décision prise.L'IA a donc montré sa supériorité en évitant les erreurs que pourraient faire d'autres intelligences artificielles, car en un contre un, il est facile de connaître la main de l'adversaire, mais cela se complique lorsque quatre autres personnes sont à prendre en compte.La plupart des IA sont ainsi battues en répétant finalement une habitude que l'adversaire humain pourrait repérer et mettre à son avantage. De la même façon, Pluribus est capable de changer de tactique en moins d'une minute, passant de la relance au bluff, la rendant ainsi inlisible et imprévisible. C'est donc encore une victoire pour l'intelligence artificielle, reste à savoir quel sera le prochain défi que les chercheurs parviendront à lui faire relever.