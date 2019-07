La NASA détecte un trou noir très inhabituel qui vient contredire nos théories sur l’univers

Un trou noir « affamé »

Des données qui contredisent les modèles actuels

Il s'agirait d'uncomme on peut s'attendre à en trouver au centre de nombreuses galaxies. Nous ne cessons d'affiner nos connaissances sur ces objets cosmiques, si denses que rien ne semble pouvoir s'en échapper, pas même la lumière. Or, d'après nos connaissances actuelles, celui dont il est question aujourd'huiEn effet, ce trou noir représenterait, d'après la publication du, datant du 11 juillet dernier. Ce qui interroge les astronomes, c'est la présence d'un fin, formé par des gaz et autres débris, en rotation rapide autour du corps céleste. En effet, les données recueillies montrent que le champ gravitationnel du trou noir ne capture qu'une quantité réduite de matière, caractéristique habituelle des. En conséquence, cet objet cosmique ne devrait pas avoir de pareil disque d'accrétion,», expliquedans un communiqué de presse, «Les étoiles au sein de la galaxie NGC 3147 rendent l'observation difficile, mais grâce à un instrument spécifique du, les astronomes ont été en mesure de séparer la luminosité générée par les astres, et d'observer la matière en rotation autour du trou noir à une vitesse estimée à», précise Stefano Bianchi.Si d'après les modèles actuels ce type de trou noir ne, cette découverte pousse les astronomes à prévoir l'observation d'autres galaxies avec Hubble, dans l'espoir de trouver de nouvelles manifestations similaires de ce phénomène, et d'approfondir encore nos connaissances de ces objets cosmiques surprenants.