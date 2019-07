Evija : l'hypercar électrique de Lotus se charge en 9 petites minutes

Lotus revoit ses principes et crée un mastodonte de puissance

Une recharge qui peut être très très rapide... si vous avez la chance de trouver une borne

Le constructeura présenté le tout premier véhicule électrique de sa marque depuis son rachat par le chinois Geely en 2017. La firme de Hethel a exhibé son hypercar, concurrente de Pininfarina et de Rimac, et n'hésite pas à le qualifier de, histoire de tout de suite placer le curseur au bon endroit. Son prix, ses propriétés et sa fiche technique impressionnent.Privilégiant historiquement le poids à la puissance, Lotus a procédé à une inversion des rôles en présentant un modèle doté d'une, avec un couple de 1 700 Nm, rien que ça.Forcément, tout cela n'est pas sans incidence sur le poids du véhicule, qui atteint sans mal les. Lotus se vante pourtant de décrocher un record de légèreté (pour une hypercar électrique), grâce à une, une matière identique à celle utilisée par les équipementiers cyclistes professionnels.La Lotus Evija embarque, ce qui fait d'elle une quatre roues motrices. Avec une batterie de 70 kWh dégageant une puissance de 2 000 kW, le modèle auraitdans les roues et devrait atteindre une vitesse maximale d'au moins 320 km/h, en mettantC'est là que nous posons le dossier de la recharge sur la table. Si vous connectez l'Evija à une borne 800 kW (qui n'existe cependant pas encore), la voiture pourrait être rechargée en. En attendant, il faudra se contenter de 80 % de recharge en 12 minutes, et 18 minutes pour un plein sur une borne 350 kW, qui reste rare.Nous vous l'indiquions récemment, Lotus a évoqué des ventes minimalistes, avec 130 unités et une production qui devrait démarrer l'an prochain. S'agissant du prix, rares sont les bourses qui pourront se l'offrir puisque Lotus l'a fixé à 1,7 million de livres (hors taxes), soit la coquette somme de, volant façon F1 en prime !