L'hypercar électrique de Lotus a désormais un nom officiel : Evija

Un renouveau pour la marque

130 exemplaires seulement

Source : Drivingelectric

Un nom qui signifie, selon, « la première-née » et « la vivante ».Bien que l'on en sache encore peu sur le nouveau modèle de la marque anglaise, on connaît tout de même certaines caractéristiques de la. Déjà teasée une première fois lors du Salon de Shanghai , où son nom était encore la Type 30, Lotus dévoile plus d'informations sur cette hypercar électrique en marge du Festival of Speed de Goodwood.Elle devrait développer 1 000 chevaux et, étant électrique, elle rejoindra ainsi les hypercarscomme la Rimac One ou la Pininfarina Battista. De plus, Lotus a annoncé un partenariat avec Williams Advanced Engineering, qui devrait sans doute fournir la batterie de l'hypercar, l'entreprise ayant déjà une expérience en tant que fournisseur de batterie pour les monoplaces de Formule E.Dans le teaser vu le mois dernier , on notait au niveau de la trappe de recharge le sceau de la marque certifiant que la voiture est, sur le site d'Hetel. De quoi rassurer les fans qui pourraient croire que les choses ont changé depuis le rachat en 2017 par le groupe automobile chinois Geely Deux autres informations notables sont fournies par cette trappe, notamment la présence d'unesur la gauche. Un plan large nous en dit plus sur la place de cette trappe sur la voiture, à savoir, juste en dessous de l'inscription « Lotus ».Pour ce qui est de sa commercialisation, la Lotus Evija devrait être produite àet certaines sans doute déjà vendues puisque des centaines d'acheteurs potentiels ont montré leur soutien à la marque anglaise, qui n'avait pas commercialisé de nouveaux véhicules depuis la Lotus Exige en 2012.