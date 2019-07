Autopilot Tesla, Yamaha, Amazon, Molotov, Ryzen : les actus tech' de la semaine

L'Autopilot achevé, Tesla arrêtera de vendre ses véhicules... ou les vendra bien plus chers

De nouveaux signaux spatiaux émanant de l'espace lointain ont été enregistrés

Bientôt des panneaux solaires capables d'éclore (littéralement) à la chaleur

Yamaha dévoile à son tour ses moteurs électriques pour vélos

Reporterre dévoile le plan d'Amazon pour inonder la France de colis

TF1 veut retirer ses chaînes de Molotov, ce dernier refuse, la bataille rangée commence

AMD Ryzen 3ème génération : tout ce que vous devez savoir en quelques lignes

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.À cette question posée par Disruption Research sur Twitter, le CEO de Tesla, Elon Musk, a répondu par la positive . De quoi laisser présager une augmentation tarifaire des voitures Tesla après le développement de l'Autopilot, voire même l'arrêt des ventes. Pour mieux mettre en place le projet de robots taxis ?Fin juin, des télescopes canadiens sont parvenus à capter une vague de signaux radio très rapides, quelques jours après la publication d'un rapport effectué par des chercheurs russes, qui affirment avoir localisé la source du signal. Pour tout comprendre de ces énigmatiques phénomènes cosmiques qui recèlent nombre de secrets, rendez-vous ici Deux scientifiques répondant aux noms de Chiara Daraio et Kristina Shea, respectivement issues de l'Institut de Technologie Californien (CALTECH) de Pasadena et de l'école polytechnique de Zurich (ETHZ), ont mis au point un appareil innovant capable d'éclore une fois un gap de température atteint - 35 degrés. Et de déployer dans la foulée des panneaux solaires. Un gain de place non négligeable qui pourrait par exemple s'avérer utile pour les satellites.Après Bosch, au tour de Yamaha. Le constructeur japonais a levé le voile sur deux nouveaux moteurs dédiés aux vélos électriques : les PW-X2 et les PW-ST . Le premier se destine aux deux-roues électrifiés taillés pour affronter les montagnes et les grandes randonnées, alors que le second, qui se décline en deux versions distinctes, s'invitera sur les vélos plus classiques.Le journal de l'écologie Reporterre a publié une enquête peu flatteuse au sujet du géant du e-commerce Amazon et de son activité sur les terres françaises. Comment la firme de Jeff Bezos se développe-t-elle « dans l'ombre » au sein de l'Hexagone ? À quel point les collectivités font des sacrifices pour accueillir la multinationale dans leur contrée ? Autant de questions auxquelles Clubic répond dans cet article Molotov, le début de la fin ? La plateforme de distribution de chaînes de télévision par Internet vient de perdre en quelques mois seulement plusieurs partenaires de poids : M6 en février dernier, suivi du groupe TF1 cette semaine , qui a décidé de retirer toutes ses chaînes du service. Problème : Molotov n'en a que faire et continue de les diffuser. Conséquence : TF1 a déposé une assignation en contrefaçon et réclame 8 millions d'euros d'indemnités.Les processeurs Ryzen de troisième génération fabriqués par Advanced Micro Devices (AMD) ont été officiellement introduits sur le marché. Au programme : sept produits déclinés en deux sous-familles, mais surtout capables d'égaler, voire de surpasser, les CPUs d'Intel. Pour l'occasion, Clubic vous détaille les caractéristiques respectives de chaque modèle