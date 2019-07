Reporterre dévoile le plan d'Amazon pour inonder la France de colis

500 000 m² d'entrepôts Amazon en France

La carte des implantations Amazon (Crédits : Reporterre.net)

Amazon se donne les moyens de ses ambitions, avançant parfois masquée

Les sacrifices des élus locaux, contraints de faire les yeux doux

Source : Reporterre

Dans le sillage d', de son annonce du début de semaine de l'embauche à venir de 1 900 nouveaux collaborateurs en France et du franchissement du cap des 9 000 salariés sur le territoire, le journal de l'écologie,, publie. Celle-ci n'est évidemment pas très flatteuse et fait état d'une firme qui bâtit de nombreux entrepôts, centres de tri, et sollicite toujours plus de polluants camions, pour acheminer encore plus vite ses colis dans l'hexagone.Pour nourrir la France de colis, la firme de Jeff Bezoset en récolte les fruits, avec undans le pays l'année dernière.Depuis l'inauguration de son tout premier entrepôt, un beau bébé de 70 000 m² situé à Saran, à quelques petits kilomètres d'Orléans,a fait du chemin. Aujourd'hui, sesinondent le pays et sesavalent les kilomètres par milliers. Et. Autant vous dire qu'on ne fait pas mieux.Les entrepôts bâtis parsont de plus en plus grands. En 2017 s'ouvrait unedans la Somme, à Boves. Mais cela reste encore modeste par rapport à l'entrepôt que la société est en train d'ériger, à quelques encablures de Paris. Ce dernier, de. Pour information, la surface moyenne d'une plateforme logistique atteint généralement les 17 500 m² en France.veut être capable de, où qu'ils se trouvent,(sous réserve de disposer de l'abonnement, évidemment). Si l'aspect pratique est exceptionnel, la logistique et l'infrastructure nécessaires le sont aussi. Car, encore et encore.La firme grandit tellement que certains de ses entrepôts ne sont pas « officiels », comme le révèle(dans l'Oise, 55 000 m²). Ce secret est notamment tenu par les élus locaux, comme le prouve lade Senlis. En somme, Amazon est là sans être là.bâtirait ainsi dans le plus grand secret (ou presque) de nouveaux entrepôts, en. Deset permettraient à la société américaine d'avancer masquée, peut-être pour brouiller les pistes et éviter de s'attirer les foudres de la population locale.L'implantation d'Amazon en France ne se fait pas au hasard. «», rapporte le porte-parole de l'association Attac, Raphaël Pradeau. L'entreprisedonc, privées de subventions diverses, pour les faire plier. «» clame, fataliste, Didier Vignolle, élu à la municipalité d'Aramon, dans le Gard.Les collectivités font même souvent des sacrifices pour accueillir Amazon. Du côté de Boves toujours,pour rénover les routes et construire un rond-point destiné à fluidifier le passage incessant des camions au sourire jaune. Senlis a dépensé 100 000 euros pour améliorer l'accès au site de la firme.Emmanuel Macron lui-même adoube cette stratégie d'Amazon, qui arrive à convaincre en multipliant les recrutements et en étant un catalyseur pour l'économie. Le chef de l'État avait. La signature d'un blanc-seing irréversible ?