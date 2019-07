Bientôt des panneaux solaires capables d'éclore (littéralement) à la chaleur

Un design inspiré d'un jeu d'enfant

Une fleur destinée aux satellites, mais pas seulement

Source : Techcrunch

Développé par Chiara Daraio, de l'Institut de Technologie Californien (CALTECH) de Pasadena, et par Kristina Shea de l'école polytechnique de Zurich (ETHZ), ce système très innovant a repris le concept de la, un simple jouet pour enfant, et du pliage d'origami appelé « flasher ». Ce prototype, qui ressemble à une fleur, peut ainsiseulement lorsque la température lui permet d'emmagasiner de l'énergie, c'est-à-dire lorsque la température atteint environ 35 °C, et se referme au-dessous de celle-ci.Ce prototype est réalisé en polymère à mémoire de forme et la structure est maintenue par des joints articulés. Le polymère à mémoire de forme est un matériau qui. Dans ce cas, les chercheuses des deux instituts ont donc travaillé sur un modèle ouvert mesurant environPour l'instant, du matériel photovoltaïque est apposé sur la structure, mais les recherches avancent afin queCette structure est cependant censée être utilisé par, permettant ainsi de prendre moins de place sur les appareils ne disposant pas d'une batterie de rechange ou d'un panneau solaire toujours déployé. Ainsi, ces fleurs pourraient êtreet être sorties seulement lorsque les radiations solaires lui permettent de fonctionner.Pour l'instant, l'invention n'en est qu'à ses balbutiements et doit être. Il n'est donc pas envisageable de les voir pousser sur les satellites qui seront prochainement envoyés dans l'espace. Nul doute que ces petites structures, si elles venaient à voir le jour, pourraient être utilisées dans bien des domaines, commeKristina Shea le confirme elle-même, ce mécanisme de développement inspiré de la sphère d'Hoberman et de l'origami pourrait être déclinable, mêmeafin de faire en sorte que les médicaments agissent de manière spécifique une fois arrivés au bon endroit du corps.