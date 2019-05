La capacité en énergie renouvelable mondiale stagne après 20 ans de croissance

En 2018, l'énergie renouvelable produite ne représente que 60 % des objectifs climatiques

Pour l'AIE, les gouvernements ont plus que jamais un rôle à jouer

Simple arrêt temporaire ou fin de la croissance ? Le nouveau rapport de l'Agence Internationale de l'Energie a de quoi inquiéter le secteur. Et pour cause, entre le solaire, l'éolien, l'hydro et les bioénergies, la capacité nette globale ende 2018 est identique à celle de 2017. Unequi n'arrange pas les objectifs climatiques mondiaux sur le long terme.L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) s'est alarmée des résultats de 2018. Alors que la production d'énergies renouvelables connaissaitdepuis vingt ans, 2018 est une année maussade pour le secteur qui n'a pas réussi à surpasser 2017 en termes de capacités nettes supplémentaires : 117 gigawatts de capacité en 2018, un chiffre identique à 2017 selon l'AIE.Cette stagnation «», alerte l'AIE. Et pour cause, les chiffres de 2018 ne représentent que 60 % des objectifs climatiques finaux.À qui la faute ? Difficile de viser qui que ce soit : Europe et États-Unis ont fourni des une production en légère décroissance par rapport à 2017, tandis que la Chine a représenté «» dans le monde.Pour Fatih Birol, Directeur général de l'AIE, cette stagnation doit, tout particulièrement auprès des gouvernements qui doivent mettre en place des «». Ces politiques doivent actionner de, à un rythme plus soutenu, pour intégrer les énergies renouvelables dans nos systèmes existants «».Au vu de la compétitivité accrue des énergies renouvelables permise par des coûts de production toujours plus bas, gouvernements et secteur privé n'ont plus d'excuse d'un point de vue financier. Espérons que 2019 saura relever la barre, car «» dans la croissance des énergies d'avenir.