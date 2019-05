US : La production d'énergie renouvelable devrait dépasser les énergies fossiles en avril

D'ici 2020, les énergies renouvelables produiront plus d'énergie que le charbon

Vers un abandon du charbon ?

» ? Les pronostics sont encourageants. Selon un récent rapport de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEF), le mois d'avril pourrait représenter un mois historique pour les États-Unis en produisant plus d'que d'énergies fossiles. Plus qu'une bonne nouvelle pour les énergies vertes, ce mois historique donne un coup d'estoc au charbon , une énergie sacro-sainte sur le territoire depuis des décennies.Alors que le charbon est enfin détrôné par le gaz naturel, c'est au tour desde s'afficher comme des concurrentes de taille. «», explique Dennis Wamstead, chercheur à l'IEEF, «».Entre desdans l'éolien puis le solaire , et une prise de conscience environnementale sans précédent, «». Et les perspectives du mix énergétique sont prometteuses : dès cette année et en 2020, les énergies renouvelables (biomasse, hydro, éolien, solaire, et géothermique) produirontque le charbon selon l'IEEF.Depuis bientôt une décennie, la part du charbon dans le mix énergétique américain n'a fait que, passant de 45 % en 2010 à 28 % en 2018, et prévu à 24 % en 2020. Le gaz naturel est même allé jusqu'à détrôner la première place du charbon en 2016.Cette déchéance du charbon est avant tout d'ordre, nous explique CNN Business . Et pour cause, «», fixée entre 40 à 60 ans. Dépassé cet âge, on observe un effet ciseaux : d'un côté, les coûts de maintenance et de réparation de ces centrales augmentent, alors que de l'autre côté, les coûts des énergies solaire et éoliennes plongent. Le producteur américain Xcel Energy a même fermé un quart de ses centrales à charbon en promettant de produire une énergie à zéro carbone d'ici 2050.Le think-tank Energy Innovation estime qu'aujourd'hui 74 % des centrales au charbon pourraient êtrepar le solaire et l'éolien tout en continuant à être économiques pour les clients finaux.