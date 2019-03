Transformer le dioxyde de carbone en charbon : des chercheurs l’ont fait

2

2

Transformer le CO 2 en charbon, même à température ambiante

2

2

Rembobiner l'horloge des émissions carbonées

2

Et si le charbon devenait une nouvelle? C'est l'idée folle qui pourrait voir le jour derrière les travaux de l'équipe de recherche du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Publiée dans la revue scientifique Nature Communications , leur recherche vise à convertir le COen particules solides de carbone. Une alternative «» pour lutter contre les gaz à effet de serre.La révolution de cette alternative réside surtout dans son accessibilité. Jusqu'ici, «», explique Torben Daeneke, ingénieur du projet.Ce nouveau procédé permet de transformer le gaz en particules solides à température ambiante. Le principe est que le COest d'abord dissout dans un électrolyte et dans un métal liquide, avant d'être converti en carbone solide par un courant électrique. Résultat : le dioxyde de carbone se transforme lentement en « flocons » noirs qui se détachent naturellement de la surface du métal liquide, produisant ainsi du charbon en continu.Cette percée scientifique pourrait offrir une nouvelle voie au charbon en devenant une énergie « renouvelable ». «», affirme Torben Daeneke.Cette technologie pourrait d'abord s'appliquer localement dans des usines voire, dans un second temps, à l'atmosphère lui-même. En attendant, le carbone solide produit pourra servir de supercondensateur ou de carburant synthétique pour l'industrie, dont leurs émissions en COseront à leur tour retransformés, encore et encore.