Paradoxalement, la transition énergétique ne se fera pas sans dégâts écologiques

Travail des enfants, toxicité des métaux : ce qui se cache derrière la transition énergétique

Du recyclage au changement radical de politiques, quelques solutions possibles

Source : Engadget.

En cause, les métaux nécessaires pour construire les infrastructures de la transition énergétique, dont l'extraction et l'utilisation provoquent des dégâts humains et environnement dramatiques.Cobalt, lithium, nickel... Autant de métaux très précieux pour la transition énergétique et qui, à mesure que celle-ci s'accélère, voient leur demande monter en flèche. Selon l'Institute for Sustainables Futures, les industries de batteries et de véhicules électriques sont très friandes de cobalt : entre 5 à 10 kg pour produire des batteries lithium-ion. Mais 60% du cobalt mondial «».En étudiant 14 métaux utilisés notamment dans les panneaux solaires et les turbines éoliennes, l'étude souligne également qu'une transition vers un 100% en énergies renouvelables pourrait «» - dont l'extraction et le traitement sont eux-mêmes toxiques pour l'environnement. Et cette même demande se porte malheureusement vers «», selon une étude de Grist Selon l'étude de Earthworks, la piste la plus envisageable pour endiguer les externalités négatives de la transition énergétique reposerait dans le recyclage, qui pourrait «» de métaux impliquant ces conditions humaines et environnementales dégradantes. Apple et Amazon travailleraient d'ailleurs sur des «».Mais pour Eartworks, le recyclage ne sera pas suffisant. Il est indispensable de passer par des «». Ce qui ne sera pas une mince affaire...