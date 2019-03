Une seconde usine d'éoliennes en mer va être construite au Havre

Pixabay

Les premières machines opérationnelles dès 2021

Un trou de 23 millions d'euros à combler

En suspens depuis quatre années après sa vente par Areva, qui s'était retirée du marché, le projet duest enfin sur le point d'aboutir, etdevrait donc bien avoir son usine d'éoliennes, après la signature d'un permis de construire valable pour «» dédié à «». Le document a été déposé le 25 février au Havre en présence du PDG de, Filippo Cimitan, et du maire de la ville normande, Luc Lemonnier.Directement implanté dans l'avant-port havrais, le site, qui devraitdirects et indirects, produira des turbines, des nacelles et des pales. Des travaux préparatoires ont déjà débuté sur une zone de 36 hectares qui devrait accueillir ses premières machines, des(MW) équipées de pales de 81 mètres de long.Les éoliennes sont destinées aux futurs parcs de Dieppe-Le Tréport en Seine-Maritine, de Saint-Brieux, dans les Côtes-d'Armor, et d'Yeu-Noirmoutier (en Vendée), tous exploités par l'industriel énergétique français Engie.Mais les partisans du projet ne font qu'apercevoir le bout du tunnel, car ils n'y sont pas encore. Il manque en effet la bagatelle deà l'adaptation de la friche. Le plan de financement est pour l'heure encore discuté entre l'État et les collectivités locales.», a lancé Filippo Cimitan. À bon entendeur.