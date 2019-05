Des microalgues fluorescentes pourraient nous aider à concevoir des cellules solaires

Des microalgues efficaces à 95%

Des panneaux solaires efficaces en moyenne entre 10 à 20%

Source : ScienceDaily.

Une récente étude publiée dans le journal Chem et menée par les équipes de recherche des universités de Birmingham et d'Utrecht fait éloge des microalgues fluorescentes pour leur potentiel énergétique phénoménal. Ces algues qui élisent domicile au fond de l'océan pourraient en effet détenir le « secret » des cellules solaires organiques de nouvelle génération.Les microalgues représentent sûrement «», écrit ScienceDaily . Elles ont évolué pendant des milliards d'année pour développer des «» qui sont «».Ces systèmes lumineux leur permettent de vivre dans n'importe quel environnement, même les plus dangereux, et de s'adapter aux changements climatiques. Pour Aneika Leney, chercheuse à la tête de cette étude, «».En développant une technique avancée de la «», l'équipe de recherche a pu révéler chaque détail de ces organismes fascinants et comprendre pourquoi les microalgues sont si efficaces pour capturer la lumière. « En appliquant ces découvertes, nous pourrons être capables d'effectuer de vrais progrès pour adapter ces systèmes aux panneaux solaires » ajoute Aneika Leney.Quand on sait que la majorité des panneaux solaires affichent un taux d'efficacité de 10 à 20%, augmenter celui-ci jusqu'à 95% pourrait être une révolution non seulement dans le domaine de l'énergie solaire, mais aussi dans la transition énergétique globale.