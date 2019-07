Yamaha dévoile à son tour ses moteurs électriques pour vélos

© Yamaha Motor

Une assistance jusqu'à 45 km/h

Un kit complet pour la montagne

La marque, jusque-là plus connue pour ses motos, s'est engagée en septembre 2018 sur le segment des. Après l'annonce d'un nouveau scooter électrique (l') destiné uniquement au marché asiatique, la marque semble vouloir conserver une position de leader dans le domaine de laCela dit,n'est pas n'importe qui dans ce domaine. En 1989, la marque l'a même initié, en proposant le. Pour conserver son rang,dévoile donc deux nouvelles gammes de moteurs électriques pour vélos : leset lesD'abord destiné à des vélos de montagne, ou proches du trekking, le PW-X2 présente une puissance deet(EXPW, High, STD, Eco et Eco+). L'appareil délivre, et de 70 Nm dans tous les autres modes. Leest pensé pour assister le pédalage jusqu'à. Il se décline dans une autre version, le, dont l'assistance électrique se poursuit jusqu'à! Pour cela, sa puissance passe à 500W.Malgré une puissance doublée entre l'un et l'autre, les deux modèles affichent un poids identique de 3,1 kilos. La tendance dans le secteur est d'ailleurs à l'allègement. Bosch, de son côté, a réussi à réduire le poids de sonde plus d'un kilogramme, le faisant passer sous la barre des trois kilos. Les résultats de ce régime sont moins nets chez Yamaha.La gamme desest. Le modèle affiche quatre modes,quel que soit le mode engagé. Pourtant, Yamaha le précise bien comme étant conçu pour « Speed Pedelec », des vélos à assistance électrique pouvant atteindreA priori, la marque l'a donc plutôt pensé comme un compromis : le PW-ST doit être, assistant aussi bien en chemin de montagne que sur terrain plat.Les deux gammes comprennentcommuniquant sur le couple et la cadence de pédalage, la vitesse du vélo ainsi que son angle. Le moteur doit ainsi, selon les difficultés rencontrées par le cycliste, et selon qu'il monte ou qu'il descende. D'autre part, l'achat est sujet à options, notamment concernant les possibilités de montage de la batterie. Enfin, des accessoires proposent un affichage de la vitesse, du mode choisi, de l'autonomie restante, de la navigation GPS ainsi qu'un appairage avec diverses applications pour smartphones.