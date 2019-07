De nouveaux signaux spatiaux émanant de l'espace lointain ont été enregistrés

Pixabay

60 signaux détectés jusqu'à présent

Dans une galaxie pas si lointaine...

Source : BBC

Bien entendu, les profanes que nous sommes imaginent d'emblée ces signaux comme émanant de petits hommes verts. Dans la mesure où ils sont une source de mystères même pour les astronomes, il y a de quoi être enthousiaste. D'autant que pour certains observateurs, des vaisseaux extra-terrestres pourraient causer ce genre de phénomènes.De quels signaux parle-t-on ? Les anglophones parlent de « FRB », pour «». Leur nom l'indique : ce sont des « vagues » detrès rapides. La vague qui a été détectée par un ensemble de télescopes canadiens fin juin n'a frappé les appareils queCe n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produit. Depuis la mise en service de cet(le CHIME) l'an dernier, 13 similaires ont été repérés. Les signaux de ce genre constituent l'un des, même pour les spécialistes. En tout, une soixantaine de cesa été recensée, depuis leur première découverte en 2007.Cependant, les signaux qui viennent d'être reçus ont quelque chose de particulier :. Jusque-là, un signal répétitif n'avait été enregistré qu'une seule autre fois, et par un autre télescope. C'est donc a priori un phénomène récurrent. Le fait que ces deux signaux aient des points communs incitent aussi les chercheurs à les penser comme. Pour, astrophysicienne à l'UBC (University of British Columbia), c'est très encourageant : «».L'origine des signaux, est l'un des deux grands enjeux de la recherche. Les modèles répétitifs pourraient être les plus faciles à tracer.Peu avant l'arrivée des nouveaux signaux, des scientifiques ont affirmé avoir réussi à localiser la source de deux signaux détectés en 2012 et 2018. Ils viendraient des galaxies M31 et M33, à. Pour être plus précis (toutes proportions gardées), ces signaux auraient été émis à 13 000 années-lumières du centre de leurs galaxies. Fait intéressant : les galaxies M31 et M33 ont une taille comparable à notre Voie Lactée. Pour rappel, la galaxie d'Andromède, la galaxie spirale la plus proche de la Voie Lactée, se situe à 2,55 milliards d'années-lumières. À l'échelle de l'univers,Concernant l'origine, les scientifiques restent dans le flou. Des théories diverses sont émises. Certaines imaginent des. Les plus enthousiastes imaginent déjà une intelligence extra-terrestre, un vaisseau pouvant émettre ce genre de signaux. Tout est donc encore possible.