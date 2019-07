Lime, USB, Galaxy Note 10, DS 3 Crossback e-Tense : les actus tech' de la semaine

La mécanique (illégale) des jeunes parisiens pour rouler en trottinette électrique sans payer

Les inventeurs de l'USB avouent enfin qu'ils le voulaient réversible dès le début

Le Guépard, futur hélicoptère fleuron des trois armées françaises

Netflix : une première affiche et des images pour The Witcher !

Galaxy Note 10 : un écran troué pour un design entièrement borderless

DS 3 Crossback e-Tense : les commandes sont ouvertes

Le chef de production de Tesla débauché par la start-up Lucid Motors

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée, la canicule ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Un enseignant a raconté àcomment certains de ses jeunes élèves, pourtant démunis de moyens de paiement officiels, parvenaient à se procurer une. Leur stratagème s'articule ainsi autour de numéros de cartes bancaires, dérobés puis publiés sur la messagerie instantanée. Un récit raconté dans les colonnes de Clubic, à cette adresse-là Pourquoi Ajay Bhatt, l'un des créateurs de l', plus communément appelédans le langage courant, n'a pas développé un produit réversible lors de sa fabrication il y a déjà plus de 20 ans ? À cette question, l'intéressé donne une réponse simple et logique : il aurait fallu doubler l'ensemble des circuits, et donc. Ce qui n'aurait alors probablement pas convaincu les constructeurs PC d'adopter cette nouvelle connectique.Présentée à l'occasion du salon du Bourget, organisé du 17 au 23 juin dernier, la maquette, pour le moins impressionnante, du, mis au point dans le cadre du programme(Hélicoptère Interarmées Léger), a fait sensation. Destiné à remplacer les cinq flottes actuelles au sein des, l'appareil se veut à la pointe de la technologie. Clubic a rencontré Emeline, directrice du programme HIL, pour en apprendre davantage à son sujet Les fans deapprécieront. Après avoir été déclinée en livre puis en jeux vidéo, non sans rencontrer un certain succès auprès de la communauté des, la saga a le droit à uneprochainement diffusée sur la plateforme. D'ici-là, le service SVOD nous met l'eau à la bouche en publiant quelques images du futur show , sur lesquelles apparaissent Henry Cavill en Geralt de Riv mais aussi Yennefer, incarnée par Anya Cholatra.À moins de deux mois de son introduction officielle, lefait logiquement l'objet de fuites en tous genres. La dernière en date concerne tout bonnement son design , lequel épouse un écran OLED totalementgrâce à l'intégration d'un petit trou sur la façade avant. Un trou servant notamment à accueillir l'appareil photo frontal. Pour le reste de sa fiche technique, il faudra patienter jusqu'au mois d'août 2019.Pour la première fois présenté à l'occasion du salon automobile de Paris 2018, lefranchit une nouvelle étape dans sa phase de développement : lespar le constructeur, qui ne prévoit cependant pas de le livrer avant janvier 2020. Pour découvrir les caractéristiques techniques du produit, rendez-vous ici Quand le gros se fait « manger » par le petit. La start-upest parvenue à débaucher le en la personne de Peter Hochholdinger , après trois années passées au sein du groupe californien. L'intéressé intègre la jeune pousse en qualité de, dans l'optique de chapeauter la production de la berline de luxe « Lucid Air », prévue en 2020.