DS 3 Crossback e-Tense : les commandes sont ouvertes

Une livraison prévue pour janvier 2020

Une électrique largement inspirée de la version thermique

Une autonomie annoncée à 320 km

Source : AutoEvolution.

L'arrivée d'une version électrique pour lemarque un tournant dans la stratégie de la filiale PSA. Dans un avenir proche, toute la gamme devrait en effet profiter de sa propre déclinaison électrifiée. Une version hybride rechargeable du, baptisée, est d'ailleurs déjà annoncée.La nouvelle est tombée le 1er juillet : les précommandes du DS 3 Crossback e-Tense sont ouvertes. Présenté pour la première fois en octobre 2018 , à l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris, le SUV électrique ne devrait toutefois pas être livré avant janvier 2020.Tandis que la version thermique débute à 23 500€, il faudra tout de même compter 39 100€ pour s'offrir le DS 3 Crossback e-Tense en finition So Chic (bonus de 6 000€ à déduire). Rien de bien étonnant finalement, puisque son principal rival à l'heure actuelle, à savoir le Hyundai Kona EV , évolue dans la même tranche de prix.L'électrification progressive de sa gamme, DS la débute avec son best-seller. Élu « Meilleure voiture de série » du Mondial de l'Automobile 2018, le DS 3 Crossback est une toile parfaite pour incarner les nouvelles ambitions du constructeur.La version électriqueconserve d'ailleurs les atouts de sa grande sœur : un look sculptural, une boîte auto prenant la forme d'une crosse, des poignées extérieures intégrées à la portière ainsi que des projecteurs intelligents. Même constat pour l'habitabilité et le volume de coffre puisque les batteries sont disposées en forme de « H » et n'empiètent donc pas sur l'espace.La nouveauté, c'est bien évidemment au niveau du moteur qu'elle se passe. Alimenté par une batterie lithium-ion de 50 kWh et un moteur électrique de 100 kW, le DS 3 Crossback e-Tense promet une autonomie record de 320 km (en cycle WLTP). Développant une puissance totale de 136 chevaux, la Française réalise l'exercice du 0 à 100 km/h en 8,7 secondes.S'il faut tout de même 5 heures pour recharger complètement le SUV avec une prise Wallbox, seulement 30 minutes sont nécessaires pour regagner 80% d'autonomie avec un chargeur rapide. Un argument suffisant pour nous faire patienter ? La réponse en janvier.