Le Guépard, futur hélicoptère fleuron des trois armées françaises

Nous avons un sacré bébé sous les yeux (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Un appareil dernier cri qui équipera les trois armées nationales

Au, les innovations étaient légion sur l'espace réservé au. Outre le CORVUS, un mini-drone réparable sur le terrain, celui qui était encore appelé ministère de la Défense jusqu'en 2017 a dévoilé une maquette impressionnante du futur, mis au point dans le cadre du(Hélicoptère Interarmées Léger), et salué par un Emmanuel Macron curieux lors de son passage sur l'édition 2019 du salon. L'appareil, à la pointe de la technologie, est destiné à remplacer les cinq flottes actuelles pour en former une unique, mise à la disposition de chacune des armées françaises.Au Bourget, le ministère des Armées présentait donc une maquette du, un hélicoptère qui aura la charge dans quelques années de: l'armée de Terre, la Marine nationale et l'armée de l'Air. Le Guépard est prévu pour: lesetde la Marine, lesetde l'armée de Terre, et lesde l'armée de l'Air.

« L'hélicoptère est de dernière génération »

Le moteur du Guépard et plutôt imposant (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Une flotte conséquente 169 hélicoptères

Pour laau sein de la direction générale de l'armement, Emeline, que nous avons rencontré dans la fournaise du Bourget, l'hélicoptère «. »Si le Guépard se destine aux trois armées, il aura un rôle différent pour chacune d'elles. Pour l'armée de Terre, au sein de l'(ALAT), l'appareil réalisera des missions d'appui-sol, de reconnaissance armée, et d'infiltration de forces spéciales. Pour, le Guépard mènera des missions de lutte anti-surface, de contre-terrorisme maritime et de surveillance. Enfin, il réalisera des missions de sécurité de l'espace aérien et de recherche et sauvetage au sein de l'Le ministre des Armées prévoit de disposer d'(au lieu de 2028 initialement). «», précise notre interlocutrice.

« Le Guépard sera déployé partout où sont situées les forces armées »

Les mastodontes du secteur collaborent à l'élaboration du Guépard

Un petit aperçu des commandes du cockpit (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Le ministère entend poursuivre cette phase avec une étude complémentaire de militarisation, avant de, bien que cette dernière fut programmée pour 2022, au départ. Le Guépard, lui, «», nous indique la directrice du programme HIL.Comme on peut s'en douter (sans que cela ne soit péjoratif), le ministère des Armées n'a évidemment pas fait cavalier seul pour lancer le programme anticipé du futur HIL. «», confirme Emeline.S'agissant de la connectivité du Guépard, «». L'avionique est aussi modifiée de manière à disposer d'un système de mission, avec une situation tactique qui offre l'occasion de savoir comment les forces se positionnent. «», révèle la directrice du programme HIL, nous confirmant ainsi que le ministère s'est entouré des groupes les plus pointus pour concevoir son futur appareil amiral.

« Une volonté de maîtriser les coûts de soutien »

L'armement est bien présent, même sur la maquette (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Le coût du Guépard n'est en tout cas pas encore été arrêté. «», nous dit Emeline. Sans évoquer de manière explicite une quelconque économie, il est possible que l'État français ait décidé de mener sa barque intelligemment. «».Le Bourget aura été l'occasion pour la direction générale de l'armement de présenter aux forces armées ce que sera leur futur hélicoptère, qui viendra remplacer les cinq flottes d'anciennes générations, qui continueront malgré tout à voler tant qu'elles ne seront pas remplacées par le Guépard.