Salon du Bourget - Le ministère des Armées dévoile CORVUS, un mini-drone réparable sur le terrain

Le CORVUS, entièrement réparable ou presque sur le terrain (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Le CPA 10, la branche "geek" de l'armée de l'air

Leest un rendez-vous incontournable pour lequi, tous les deux ans, présente ses dernières innovations, d'aujourd'hui et de demain, lors de l'événement international majeur de l'aéronautique et de l'espace. Clubic, présent sur place, va vous en dévoiler quelques-unes ces prochains jours. Et nous débutons ce tour du propriétaire par le, un mini-aéronef performant, léger, qui, s'affranchissant ainsi de toute la longue et périlleuse logistique de ses prédécesseurs.Imaginé par le sergent Lucas, le CORVUS fait la fierté du, la composante air des forces spéciales au niveau commando. Les 250 hommes (dont 110 à 120 opérationnels) qui composent le CPA 10 font de ce dernier la force des unités spéciales la moins dimensionnée. Mais son bureau innovation et développement, qui possède une partie drone, travaille avec ardeur pour perfectionner les petits aéronefs de reconnaissance de l'armée française., nous décrit un membre du CPA 10. Plusieurs problèmes se dressent devant le commando. Le première tient au coût du Skylark, 150 000 euros par unité. De ce fait, l'armée de l'air n'en posséderait que deux ou trois.

« Avec le Skylark, nous sommes obligés de renvoyer la pièce chez le constructeur »

La voilure du drone découpée en une petite heure

Le mini-drone est notamment fabriqué avec du polystyrène (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Utilisé pour de multiples missions, le drone voit sa fiabilité être remise en question. Et c'est au moment où une casse survient que ressort son plus gros défaut.L'inconvénient, c'est que l'unité est déployée sur des périodes qui peuvent aller de 3 à 6 mois "seulement." En gros, la moindre casse subie par le drone engendre son indisponibilité pour le reste de la mission.Le but est ainsi de réduire cette chaîne logistique entre le théâtre d'opération et la France. Et se faisant, le CORVUS (Capteur de reconnaissance à voilure ultralégère en soutien aux opérations spéciales),en latin, s'avère être idéal pour répondre à la problématique.Lors de la conception du CORVUS, l'autonomie a été le maître-mot. Composé deet de, il ne pèse que 3 kilos. Le polystyrène estdans une simple plaque de polystyrène, qui permet de le cautériser.

« Le délai de réparation passe ainsi de plusieurs mois à... 10 petits jours »

Une retransmission en temps réel, qui ne nécessite pas de stockage sur l'appareil

Le CORVUS est équipé de deux caméras (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

. Et, nous informe le commando.similaire à celle sur laquelle le drone est posé. À l'intérieur de la caisse,. Il y a une réelle autonomie dans la maintenance, carLe CORVUS, conçu pour des missions de reconnaissance, est destiné à être déployé partout dans le monde. L'intérêt est de voir, grâce à lui, ce qui se passe de l'autre côté du mouvement de terrain, vérifier la présence de potentiels ennemis, de jour comme de nuit. Le mini-drone peut ainsi voler à toute heure du jour et de la nuit. L'optique nuit est également thermique.D'un point de vue plus technique,, nous confie le sergent Lucas. Le CORVUS est doté d'une capacité de charge utile de 2 kilos pouvant correspondre à un medic pack ; une grenade ; ou un relais radio si le terrain est escarpé.

« Si le GPS est brouillé, nous basculons sur une autre constellation »

Le CORVUS décolle et se pose de façon verticale

Le CORVUS est équipé de moteurs puissants, qui renforcent sa tolérance au vent relatif (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Concernant les liaisons radio,, poursuit-il. Le drone embarque également, détaille le sergent.Si le Skylark doit être lancé avec un élastique et nécessite une certaine distance en profondeur pour pouvoir être lancé et se poser,, lui,. Ce dernier est même capable de décoller en zone boisée. Après avoir décollé, il prend ainsi de la vitesse, grimpe jusqu'à 30 km/h, puis voit ses moteurs pivoter pour qu'il puisse atteindre sa vitesse de croisière.

« On ne peut pas cracher sur un gain de quelques minutes juste grâce au vent relatif »

L'hélice arrière, elle, ne sert que pour le décollage et l'atterrissage, mais durant le vol, elle est en constant mouvement avec le vent. Le sergent Lucas travaille donc pour, avoue le commando.On pourrait enfin croire que le CORVUS fait preuve d'une faible. Le CORVUS peut monter jusqu'à 300 mètres l'altitude, ce qui lui permet d'être inaudible et d'avoir la vision la plus large qui soit, pour le bien des opérations de nos soldats.