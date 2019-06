Les inventeurs de l'USB avouent enfin qu'il le voulaient réversible dès le début

Des USB pratiques et pas chers

L'USB-C à la rescousse

Source : The Verge.

Créé il y a maintenant plus de 20 ans, l'est désormais incontournable. Mais on lui reproche volontiers qu'il ne soit pas réversible. Autrement dit, qu'il ne puisse pas être branché dans un sens ou dans l'autre. Le co-inventeur de l'USB Ajay Bhatt admet aujourd'hui que ce défaut est volontaire, et indispensable au succès de la connectique.Dans les années 1990, Ajay Bhatt travaillait pour Intel. Il était à la tête de l'équipe en charge de créer l'USB. L'objectif : mettre fin à la spécificité des câbles. A l'époque, une connectique était spécifique aux souris. Une autre était dédiée aux imprimantes. Une autre encore était consacrée aux microphones. Il en résultait une foule de câbles s'emmêlant, finissant par être abîmés ou perdus.Bhatt a donc l'idée d'une connectique pouvant prendre en charge l'un ou l'autre, sans distinction. Mais l'ancien travailleur opte pour ce qui fait aujourd'hui le cauchemar de millions d'utilisateurs : l'absence de réversibilité.Lors d'une interview pour NPR, l'homme a admis que ce défaut était voulu. C'était la condition d'un prix faible pour l'USB. Pour que l'USB soit utilisable dans les deux sens, il aurait fallu doubler l'ensemble des circuits qu'il contient, ce qui aurait doublé son coût. Or, Ajay Bhatt devait convaincre les constructeurs PC de doter leurs appareils de cette nouvelle connectique. Un port USB trop cher serait resté à la marge.20 ans plus tard, le succès de l'USB n'est plus à démontrer. Il a été rapidement adopté, aux dépends notamment du FireWire d'Apple. Pionnier, son histoire est semblable à celle de l'Ethernet. Aujourd'hui, l'USB connecte PC, mais aussi smartphones, claviers, disques durs... Mais le « paradoxe USB » continue de traumatiser bien des utilisateurs. Il aura fallu attendre l'USB type-C, finalisé en 2014, pour que ce défaut devenu célèbre soit définitivement corrigé. Le remplacement des anciens types est en cours.L'USB-C est réversible, et il s'adresse à une gamme plus vaste d'appareils. Il est utilisable pour le rechargement et l'alimentation, et les technologies augmentant son débit voient le jour régulièrement. Intel en est à la norme Thunderbolt 3 et à un débit de 40 Gbits/s. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'USB type-A, l'USB « low-cost ».