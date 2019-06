Google Maps, astéroïde, Spielberg, trou noir, Yamaha : les actus tech' de la semaine

« Comme un GPS », Google Maps intègre désormais un compteur de vitesse

Pour Google, empêcher Huawei d'utiliser Android menace la sécurité américaine

Un double astéroïde passe près de la Terre et nous offre de jolies images

Steven Spielberg prépare une série qu'on ne peut visionner que la nuit

Des scientifiques « prennent la température » d'un trou noir pour la première fois

Yamaha dévoile un scooter électrique à batterie échangeable

Énergies fossiles : le pari raté de General Electric qui essuie des pertes colossales

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.L'applicationse dote d'une nouvelle fonctionnalité jusque-là inexistante au sein de son interface : un compteur de vitesse en temps réel , uniquement intégré à la version smartphone de l'application, et non à Android Auto. L'option est actuellement en cours de déploiement du côté des Etats-Unis, avant qu'elle ne débarque progressivement sur le Vieux Continent.Le feuilleton entreet lecontinue de plus belle : pour l'instant privés des prochaines mises à jour majeures d'Android, les smartphones de la marque chinoise pourraient, à l'avenir, accueillir un. Sauf qu'une telle perspective inquiète la firme de Mountain View : cette dernière affirme qu'une nouvelle version déployée sans y inclure ses services pourrait être plus facilement piratée répondant au nom de, accompagné de sa lune de 360 mètres de diamètre, s'est offert un petit passage non loin de la Terre, à quelque 5,2 millions de kilomètres de notre planète, le samedi 25 mai 2019 - soit une distance relativement courte à l'échelle du système solaire. Tous les six mois, cet objet céleste d'1,3 kilomètre de diamètre s'offre un passage à proximité du Soleil. L'occasion pour les scientifiques, de capturer, en images, ce géocroiseur spatial Son nom ?. Son heure de diffusion ?, quoi qu'il arrive. Voici le prochain projet du réalisateur américain Steven Spielberg , prochainement diffusé sur la plateforme, service de streaming mobile développé par Jeffrey Katzenberg, co-fondateur de DreamWorks. Pour ce faire, une horloge intégrée à l'application et dotée d'un compte à rebours offrira une fenêtre limitée de visionnage aux spectateurs. Habile.Plusieurs dizaines d'années après, les théories detendent à se confirmer. Comme celle de la. Pour évaluer celle-ci, des scientifiques en ont d'abord recréé artificiellement un dans un laboratoire. Ils ont ensuite analysé unse décollant des alentours du trou noir à une température qui dépend de son ampleur. Vous trouverez le résultat final de cette étude dans cet article complet Le constructeur japonaisa levé le voile sur un nouveau scooter électrique, surnommé l'EC-05 , huit ans après la sortie du modèle EC-03. Ce nouveau produit bénéficiera deset du réseau d'infrastructures de son partenaire Gogoro. Un moyen d'optimiser l'expérience utilisateur au moment de changer les batteries. Le deux-roues s'invitera sur le marché taïwanais uniquement à partir du mois d'août 2019.C'est la Bérézina du côté de chez. En misant sur les énergies fossiles malgré les accord de Paris sur le climat en 2015, le géant américain autrefois valorisé à 600 milliards de dollars (20 ans plus tard, sa capitalisation boursière tutoie les 87 milliards de dollars), affiche des pertes colossales ses dernières années : 193 milliards de dollars entre 2015 et 2018 , la faute à une