"Comme un GPS", Google Maps intègre désormais un compteur de vitesse

La fonctionnalité déployée aux USA, pas encore en France

Maps affiche désormais la limitation et le compteur de vitesse

On se demandait ce qu'il manquait encore àpour définitivement recouvrir de poussière lesauxquels nous tenions farouchement il y a quelques années. Le? Bonne réponse ! À l'instar d'une autre application de navigation du géant américain,vient de lancer le compteur de vitesse sur son service.Le système de navigation de la firme de Moutain View intègre désormais son propre, qui fonctionne, naturellement, en temps réel. Si ce dernier est pour l'instant, il pourrait prochainement arriver en France. Rappelons qu'il y a quelques jours, nous vous rapportions l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur le signalement des radars de vitesse . Sans surprise, elle n'est pas disponible en France.Mais revenons à notre compteur de vitesse. Pour l'activer et le faire apparaître en bas à gauche de l'écran, il suffit de se rendre dans lesde Google Maps, et d'activer l'onglet(Speedometer).Si, pour l'heure, la fonctionnalité est intégrée à lade l'application, elle n'est pas présente sur. On imagine que cela viendra. Nous pouvons toutefois nous poser des questions sur l'utilité réelle d'une telle fonctionnalité. Avoir les yeux rivés sur son écran de smartphone n'est tout simplement pas conseillé, et la vitesse est déjà indiquée sur le compteur de votre véhicule... Tout en sachant que ce dernier ne risque pas d'avoir le moindre problème de réseau (oui oui, nous pensons aux pauvres lecteurs cantonnés, au mieux, à la 3G).Toujours est-il que ce compteur de vitesse va désormais cohabiter avec les, qui s'adaptent au type de voie que vous empruntez avec votre véhicule. Il ne reste plus qu'à attendre que le tout arrive dans l'Hexagone.