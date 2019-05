Google Maps indique les radars dans de nombreux pays... mais pas encore en France

© Piotr Swat / Shutterstock.com

Les radars signalés dans de nombreux pays

Les alertes de vitesse inclues dans Google Maps

Source : android police

La fonctionnalité dede vitesse fait partie des indispensables de, qui appartient à. Annoncée depuis un bon moment sur Google Maps, elle fait aujourd'hui son arrivée dans l'application suite à une récente mise à jour. Parmi les pays qui bénéficient de cette fonctionnalité attendue, on retrouve : l'Australie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, la Tchéquie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, Israël, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Slovaquie, la Slovénie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.Une absence due au fait que, depuis 2012, il est, notamment dans les applications de navigation. Il est seulement possible de signaler des « zones dangereuses » s'étalant sur plusieurs kilomètres et pouvant abriter des radars. La seule façon légale de connaître l'emplacement exact desest de se rendre sur le portail de la sécurité routière. L'application de navigation de Google affiche des informations relatives à laappliquée à certains tronçons de route. Cette fonctionnalité a été confirmée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Pologne et au Danemark. Avec ces nouveautés, Google continue de se rapprocher de Waze que la firme de Mountain View a racheté en 2013.