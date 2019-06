Steven Spielberg prépare une série qu'on ne peut visionner que la nuit

Une histoire « très effrayante »

C'est parti pour une nouvelle série... entre autres

Jeffrey Katzenberg a annoncé dimanche queétait en train d'écrire une série d'horreurs pour, le prochain service de streaming sur mobile fondé par Katzenberg. Au Canada et au Banff World Media Festival, l'ancien dirigeant de Disney (et co-fondateur de DreamWorks) a dévoilé quelques détails.Katzenberg raconte : «». Il ajoute : «».Selon Katzenberg, Spielberg a demandé que «» ne soit visible.... L'équipe de Quibi a donc conçu un dispositif astucieux pour la série : une horloge intégrée à l'application, dotée d'un compte à rebours et offrant aux téléspectateurs une fenêtre limitée (et fantasmagorique) pour regarder la série la nuit. Le titre de la série :Malgré sa récente bagarre avec Netflix pour une histoire de streaming lors des Oscars, Spielberg se lance maintenant dans des divertissements basés sur la diffusion en continu, y compris avec une relance de sa série d'anthologiespour Apple TV + Quibi est une plateforme mobile destinée aux téléspectateurs nomades qui devrait être lancée le 6 avril 2020 . Le service proposera des émissions dont les épisodes dureront entre sept et dix minutes, d'après les dires de Katzenberg. D'autres séries sont prévues, dont un rework deet, ainsi que d'autres projets de Guillermo del Toro ou encore Jason Blum.Nous restons dans l'attente de plus amples informations sur ce projet.