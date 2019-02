Steven Spielberg s'inquiète du succès des plateformes de streaming

Pour Spielberg, la salle de cinéma reste l'expérience unique de cinéma

Une plus grande diversité dans les salles de cinéma

Steven Spielberg est inquiet du succès foudroyant de Netflix ou d'Amazon Prime Video. Le réalisateur américain a donné un discours à l'occasion des CAS Awards (une cérémonie récompensant les professionnels du son au cinéma) et s'est placé en tant que défenseur des» a t-il déclaré, en ajoutant au passage que les prix décernés durant cette cérémonie honoraient justement les artistes travaillant à produire une qualité audio disponible uniquement dans les salles obscures.Steven Spielberg a par le passé exprimé ses doutes face au succès des plateformes de. Dans une interview en 2018, le réalisateur expliquait qu'à ses yeux, un film disponible uniquement à la télévision ne pouvait pas recevoir d'. Cette année pourtant,d'Alfonso Cuaron est en lice et favori pour remporter l'Oscar du meilleur film et n'est disponible que sur Netflix.La position de Spielberg est paradoxale. Dans la même interview donnée en 2018, le réalisateur se plaignait de la logique des studios actuelle, consistant à abandonner des projets qualifiés d'auteur ou aux budgets moyens pour se concentrer uniquement sur des, des productions aux moyens gigantesques (plus de 200 millions de dollars de budget). Le papa d'indiquait que ces projets modestes, parfois innovants, ne pouvaient plus être financés que par des entités comme Netflix ou Amazon, les seules à ouvrir leurs portes aux auteurs.Les sites de streaming ne sont pas non plus les pourvoyeurs des salles de cinéma. Aux Etats-Unis, la fréquentation est restée stable durant les 20 dernières années. En France, les chiffres sont de 200 millions d'entrées vendues en 2018, un chiffre très légèrement en baisse par rapport à l'année précédente. On pourra néanmoins concéder à Steven Spielberg que l'année dernière, les spectateurs se sont déplacés en salles pour voir en majorité deset sont de moins en moins curieux quant à des projets plus modestes et originaux.