F1, c'est l'un des gros évènements ciné de cet été. Le film, réalisé par Joseph Kosinski, le metteur en scène du carton Top Gun : Maverick, avec Brad Pitt, promet un spectacle assez ahurissant, au plus près des véhicules et au coeur des circuits. Le film, avec un budget estimé de 250 millions de dollars, est également un gros enjeu pour Apple, qui finance le projet. Si le film est destiné au final à Apple TV+, l'investissement est tel que F1 aura le droit à une sortie en salles dans le monde cette semaine, et dès le mercredi 25 juin en France. Pour l'occasion, le constructeur de Cupertino met les bouchées doubles pour vous inciter à voir le film, et en profite pour mettre en avant ses services par la même occasion.