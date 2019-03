L'histoire de Snapchat au centre d'une nouvelle série

Un format court et des épisodes de 8 à 10 minutes

C'est du moins ce que l'on apprend de Cnet US , qui relaie les dires de Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, cofondateurs de Quibi. Lors d'une intervention dans le cadre du SXSW, ce vendredi, les deux associés se sont livrés à quelques confidences quant à un projet de série portant sur la naissance de Snapchat.[SpiegelThe Social Network], a notamment déclaré Jeffrey Katzenberg, également co-fondateur de Dreamworks.La série doit s'inscrire dans les canons de ce que proposera Quibi, à savoir des contenus à forte valeur ajoutée (avec les séries de HBO pour modèle) qui adopteront des formats courts, similaires à ceux préconisés par YouTube pour ses propres productions. Chaque épisode de ce programme, dont on ignore encore le titre, doit ainsi durer entre 8 et 10 minutes. Jeffrey Katzenberg, explique cependant que certains épisodes pourront le cas échéant être regroupés en un seul, alors d'une durée plus conséquente.