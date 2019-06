Energies fossiles : le pari raté de General Electric qui essuie des pertes colossales

© Jonathan Weiss / Shutterstock.com

General Electric victime de ses choix stratégiques

Pari raté pour General Electric

Source : Solar Daily

ne s'arrête pas de chuter depuis plus de trois ans et notamment en raison de. Après avoir quasiment atteint la barre des 600 milliards de dollars de capitalisation boursière il y a déjà 20 ans, la société américaine est aujourd'hui un véritable colosse aux pieds d'argile qui accuse des pertes financières énormes, puisqu'à l'heure où nous écrivons ces lignesest valorisée àSelon un rapport de l'Institut d'économie et d'analyse financière de l'énergie (),aurait en effet perdu 193 milliards de dollars entre 2015 et 2018, la faute à unede la révolution des énergies renouvelables, initiée en grande partie depuis la signature desvisant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi limiter la hausse de la température à moins de 2°C.Siœuvre sur plusieurs domaines avec ses différentes branches, c'est néanmoins saqui a été la plus impactée par la politique de la société. Cette dernière représentait en effet, en 2016, plus de la moitié des bénéfices du groupe avant impôts. Seulement, G.E a continué d'investir dans les, comme ce fut le cas avec l'acquisition du pôle Énergie du fleuron français Alstom, pour 15 milliards de dollars, une bien mauvaise affaire pour G.E contraint aujourd'hui d'annoncer un plan social avec la suppression de plus d'un millier de postes en France, principalement sur les sites de Belfort et Bourogne.Malgré l'accord de Paris sur le climat, General Electric a estimé à tort que «» selon le groupe de recherche de l'IEEFA. Alors que le monde aspire à passer à une production d'énergie plus propre, General Electric et ses principaux actionnaireset le rachat d'Alstom est intervenu alors que le marché de gros de l'électricité et des turbines à gaz était en pleine décroissance, illustrant «» toujours selon l'IEEFA.Tom Sanzillo, directeur financier de l'IEEFA enfonce le clou en déclarant : «». Il ajoute : «».