Altice et Free, Peugeot, Windows 10, NASA, iFixit : les actus tech' de la semaine

Retrait des chaînes BFM et RMC sur Free, Altice réclamerait 5 millions

Finie la combustion : tous les futurs modèles Peugeot Sport seront électriques ou hybrides

Windows 10, mise à jour d'Avril 2019 (19H1) : la liste complète des nouveautés

Orange facture Netflix à des clients par erreur et leur offre la galère d'une désinscription

La NASA offre une meilleure compréhension du "mur du son" via d'impressionnants clichés

iFixit cloue le Galaxy S10 au pilori de l'irréparabilité

Pannes d'envergure mondiale pour Facebook et ses services

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Le feuilleton entreetcontinue de plus belle. Plus tôt cette semaine, la société dirigée par Patrick Drahi, propriétaire des chaînes BFM TV, RMC Story, RMC Découverte et BFM Business, mettait en garde Xavier Niel et ses équipes : les services susmentionnés pourraient ne plus être disponibles sur les Freebox à partir du 20 mars 2019. Pour ce faire, le FAI devra en effet payer la somme de cinq millions d'euros, selon de nouvelles informations publiées dans la foulée On savaitparticulièrement intéressé par, notamment au regard de son stand très électrifié exhibé au salon automobile de Genève 2019. Bruno Famin, directeur de Peugeot Sport, confirme encore plus les ambitions de la marque au lion. De l'aveu même de l'intéressé,. Non sans donner plus de précisions quant aux projets de sa division Le mois d'avril 2019 sera synonyme d'une mise à jour conséquente pour, de son nom, a été mise à la disposition des, lesquels nous livrent toute une liste des nouvelles fonctionnalités aussi bien dédiées à l'interface qu'à la recherche, Cortana ou encore les paramètres. Pour consulter la quarantaine de nouveautés à venir, rendez-vous sur ce lien Plusieurs clientsont eu la fâcheuse surprise de se voir facturer un abonnementde 13,99 €, sans pour autant adhérer à la plateforme. D'autres possédaient même déjà un compte payant. Ce couac, selon Orange, est le résultat d'un bug informatique. Mais pas question pour le FAI de ternir son image aussi bêtement : l'opérateur a donc effectué un petit geste commercial en remboursant les sommes débitées par des mois gratuits à son forfait Livebox.C'est une petite prouesse technologique que vient de réaliser la. L'agence américaine est en effet parvenue à capturer le flux d'ondes de choc provoqué par le franchissement du mur du son de deux avions supersoniques T-38 de l'US Air Force. Avec, comme résultat, une image qui impressionne par sa qualité. Pour ce faire, les équipes de l'organisme ont utilisé une technologie avancée de photographie aérienne nommée Schlieren System. Pour tout comprendre des tenants et des aboutissants de ce projet, rendez-vous ici Le site, spécialisé dans le démontage d'appareils électroniques pour évaluer leur niveau de réparabilité, a logiquement jeté son dévolu sur le dernierde Samsung, le. Verdict : le smartphone de la marque coréenne se classe parmi les mauvais élèves, et devra généralement faire un tour chez le service SAV en cas de dégâts. iFixit vous explique en détail le pourquoi du comment Mercredi 13 mars, aux alentours de 17 heures, les différents réseaux sociaux appartenant au groupe Facebook ont subi une panne généralisée : Messenger, Facebook et Instagram ont ainsi cessé de fonctionner eu Europe , Amérique du Sud, États-Unis et en Asie. La firme californienne a rapidement confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une attaque DDoS.