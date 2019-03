La NASA offre une meilleure compréhension du "mur du son" via d'impressionants clichés

© NASA

Un résultat époustouflant



Convaincre les régulateurs pour des vols commerciaux supersoniques ?

Cet exploit de l'Agence spatiale américaine pourrait, un jour, permettre de déboucher sur le retour des vols commerciaux supersoniques.Depuis une bonne dizaine d'années, la NASA travaille sur: il s'agit du niveau sonore résultant de l'onde de choc d'un avion atteignant une vitesse supersonique, autrement dit, dépassant le mur du son. Via un communiqué , l'Agence spatiale américaine vient d'annoncer être parvenue à photographier deux avions supersoniques en temps réel alors qu'ils franchissaient le mur du son.Pour parvenir à ce succès, la NASA a eu recours à sa technologie avancée de photographie aérienne nommée Schlieren System . J.T. Heineck, Physicien au Ames Research Center, s'est montré très enthousiaste vis-à-vis de cette prouesse technique : «».Pour capturer ces photos sans précédent, la NASA a dû mettre à jour et améliorer son système d'imagerie embarquée sur l'avionen augmentant son champ de vision ainsi que ses capacités en termes de stockage de données, mais surtout en portant la fréquence de prise de vue àpar seconde.Ce Beechcraft B200 s'est placé à environ 9 100 mètres d'altitude. Les deux avions supersoniques T-38 de l'US Air Force ont alors volé en formation, à moins de 10 mètres l'un de l'autre et à environ 600 mètres du B200. Le processus a étépuisque les trois avions ont dû se retrouver au moment exact où les deux T-38 voleraient à une vitesse supersonique, afin que le système d'imagerie du B200 puisse capturer ces images impressionnantes.Aussi impressionnantes qu'elles puissent être, ces photographies sont en premier lieu destinées à apporter une meilleure compréhension de la formation des ondes de choc. Cela permettrait de mettre au point des avions supersoniques pluset, pourquoi pas, d'envisager un jour un successeur au Concorde en vue de reprendre les vols commerciaux supersoniques.Dans cette optique, la NASA travaille actuellement avec Lockheed Martin afin de développer un démonstrateur de vol, l'avion X-59 . Il serait susceptible de créer un bang supersonique à faible impact « low boom » et devrait être prêt à effectuer ses premiers vols d'essai d'ici 2022.L'avion supersonique X-59 sera-t-il celui qui permettra de convaincre les régulateursaprès la catastrophe du Concorde ? C'est bien possible, d'autant que la start-up américaine Boom Supersonic compte bien débuter l'exploitation commerciale de son avion supersonique dans les années à venir. Récemment, Boom Supersonic a d'ailleurs réussi à lever plus de 100 millions de dollars pour mettre son projet sur pied.