Boeing prépare un modèle d'avion de chasse autonome

Un avion multitâches

De quoi limiter les pertes humaines

Source : Reuters

Cette curiosité, dévoilée au salon de l'aéronautique international réservé aux professionnels Avalon 2019 en Australie, n'a pour l'instant pas de nom.Il a été présenté sous la forme d'une maquette avec quelques statistiques au passage. Ainsi, l'appareil fera. Son gros point fort étant le fait qu'il n'a bien évidemment pas besoin de pilote, et l'utiliser coûtera donc moins cher à son propriétaire.Ses tâches à accomplir seront situées spécifiquement dans le domaine militaire, même sia déclaré que chaque avion pourra être modifié selon les demandes des acheteurs. Ainsi, il aura la possibilité d'accompagner d'autres avions de combat dans le but d'effectuer des missions de reconnaissance, de renseignement et même de surveillance.À l'heure actuelle, la compagnie américaine n'a pas souhaité transmettre des informations relatives à la vitesse de l'appareil. Cependant, cet avion autonome pourra bien évidemment voler plus longtemps du fait de l'absence d'un pilote, qui aurait été soumis à la fatigue. Le directeur de la recherche chez, Shane Arnott, a par ailleurs précisé que des risques supplémentaires pourront être pris avec ces engins durant les missions, puisque le facteur humain ne sera pas en jeu.C'est la filiale australienne dequi s'occupera de concevoir cet avion. En dehors des États-Unis, l'Australie est le pays dans lequel l'entreprise possède ses meilleures installations. L'armée américaine devrait être parmi les premiers acheteurs et la compagnie compte bien vendre massivement au niveau mondial.