Les chaînes TV Altice (BFM TV, RMC Story...) ne seront plus dispo chez Free dès le 20 mars

Le coup de pression d'Altice sur l'opérateur Free

Les deux parties négocient pour renouveler le contrat de diffusion

Mettre la pression « en public » au sujet des contrats de distribution



[Communiqué] BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business pourraient ne plus être distribués sur les box Free à partir du 20 mars pic.twitter.com/iVFzfwzusI — Altice France (@AlticeFrance) 12 mars 2019



On peut appeler ça un vrai coup de tonnerre. Tôt ce mardi 12 mars,a décidé de mettre publiquement la pression suren publiant un communiqué de presse aux allures de sérieuse mise en garde sur Twitter. La société de Patrick Drahi prévient celle de Xavier Niel que l'ensemble de ses chaînes TV,, ainsi que leurs services associésC'est en effet à cette date que lequi lie les deux entreprises. Même si la publication d'un communiqué tend à prouver le contraire, Altice regrette d'en arriver là : «».Il y a un an, le directeur général d'Iliad (maison-mère de Free), Maxime Lombardini, s'était prononcé contre le fait de devoir payer pour diffuser des chaînes gratuites installées sur la TNT. Pourtant, Free doit bien s'y résoudre, et c'est la question du montant exact qui doit encore être négociée entre les deux entreprises, qui finiront probablement par trouver un terrain d'entente.Cette situation n'est en tout cas pas inédite dans le paysage télévisuel et internet français. Après des mois de conflit, TF1 et Canal+ avaient enfin signé un accord de distribution permettant au groupe de Vincent Bolloré d'intégrer dans ses offres l'ensemble des chaînes du groupe de Martin Bouygues. TF1 avait alors, comme Altice aujourd'hui, trouvait un accord avec l'ensemble des opérateurs... sauf un.