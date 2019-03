Fin du Cloud d'Orange : les utilisateurs ont quelques mois pour récupérer leurs fichiers

Des fichiers accessibles depuis le web

Source : MacGeneration

L'information était un peu passée inaperçue, mais len'est plus commercialisé par l'opérateur depuis les nouvelles offres du 4 octobre 2018 . Le service, qui comportait deux volets, reste pour l'heure disponible en accès limité, avant de s'envoler définitivement, en emportant avec lui les fichiers non récupérés.La première partie du Cloud d'Orange consistait en un espace de stockage en ligne , pouvant aller jusqu'à. Les fichiers entreposés étaient alors accessibles depuis le site web d'Orange, mais également via un logiciel (pour Windows) et une application mobile dédiés.Mais le service de l'opérateur comprenait également une, dans la Livebox 4. Elle permettait d'aller au-delà du simple serveur interne, en rendant possibleaux fichiers ainsi stockés, via une connexion Internet (d'où l'intégration dans le Cloud d'Orange). L'activation de ce « Stockage Livebox » engendrait des frais à hauteur de 10 euros, qui devraient être prochainement remboursés par Orange.Le service étant bientôt voué à la fermeture, il ne subsiste aujourd'hui que pour permettre aux utilisateurs de rapatrier leurs fichiers. L'accès limité au Cloud d'Orange ne permet en effet plus d'ajouter de nouveaux éléments, mais seulement de consulter et dedans le « Stockage en ligne » ou dans le « Stockage Livebox ».Et les abonnés ont tout intérêt à ne pas perdre de temps, car le, le Cloud d'Orange tirera sa révérence et tout le contenu encore présent se verra irrémédiablement supprimé. Pour guider ses utilisateurs dans cette démarche, l'opérateur a prévu quelques tutoriels, avec différentes solutions proposées.