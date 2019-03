Free (Iliad) obtient un financement de 300 millions pour développer la fibre optique

Clubic.com

Une annonce dans un lieu symbole du futur d'Iliad

Free vise 20 millions de prises raccordables à la fibre d'ici fin 2022

Les éléments qui faisaient la force d'il y a quelques années sont devenus des puces à s'arracher les cheveux. Les dieux du mobile et de l'Internet fixe ne semblent plus en pincer pour la chemise blanche de. Le groupe a perdu des abonnés, et l'arrivée de la Freebox Delta en décembre dernier n'a pas permis de faire briller les yeux des consommateurs. Mais l'opérateur Freepour repartir de l'avant et engager la reconquête des abonnés.À l'occasion du dixième anniversaire de leur partenariat, le groupe Iliad et laont officialisé , ce lundi 4 mars 2019, la mise en place d'un, pour. Ce plan, soutenu par le Plan d'investissement pour l'Europe (porté par l'Union européenne), a été, dans un ancien abri antiatomique de Paris transformé en data center par la firme de Xavier Niel. Le lieu est symbolique et soutient la volonté d'Iliad de développer également ses activités dans le, comme en témoigne l'acquisition toute récente de Jaguar Network.Il s'agit en outre d'une bonne nouvelle pour Iliad, qui redoute peut-être de dévoiler ses résultats 2018 le 19 mars prochain. Orange et Bouygues Telecom ont offert des motifs de satisfaction, et cela signifie que d'autres vont trinquer. Peut-être Free...Iliad, qui compte, souhaite renforcer son parc d'abonnés sur la technologie. Pour Thomas Reynaud, directeur général du groupe, le soutien de la BEIL'entreprise totalise 10 millions de prises raccordables dispatchées dans plus de 90 départements du territoire. Elle maintient son objectif de doubler ce chiffre et d'