SFR progresse sur la 4G et compte 12,4 millions de prises raccordées à la fibre

ricochet64 / Shutterstock.com

Près de 99 % de la population couverte en 4G

L'opérateur reste toujours aussi actif sur la fibre

Que ce soit sur le fixe ou le mobile,a encore progressé au mois de janvier 2019 avec près de 1 000 nouvelles communes couvertes en 4G et 4G+. L'opérateur au carré rouge a également enregistré 153 000 nouveaux raccordements en fibre optique répartis dans près de 200 communes françaises au mois de janvier.Avec l'installation de 881 antennessupplémentaires, SFR a poursuivi l'extension de son réseau en janvier. À la fin de l'année 2018, SFR couvrait. Surtout, en janvier, l'opérateur d'Altice a déployé la 4G dans 416 nouvelles communes et la 4G+ dans 537 communes supplémentaires.La 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s se développe également avec désormais 1 150 communes couvertes par le réseau. Du côté de la 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s, une douzième ville en est désormais équipée : il s'agit de, qui rejoint Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Saint-Étienne, Toulon, Montpellier, Nice, Nantes, Avignon et Tours.Du côté du très haut débit fixe, SFR reste la première infrastructure fibre hexagonale avecde locaux éligibles. Sa présence s'étend d'ailleurs à 79 départements. En janvier 2019, l'opérateur a installé 153 000 nouvelles prises dans 191 communes. L'opérateur indique proposer actuellement ses services fibre dans plus de 2 700 communes françaises. 1 800 d'entre elles bénéficient de débits allant jusqu'à 1 Gbit/s.Le département de l'Isère, qui fait partie d'un Réseau d'Initiative Publique (RIP), a vu 15 000 foyers de 14 communes être éligibles à la fibre au 25 janvier 2019. 80 000 raccordements par an sont prévus dans le département, qui reste soumis à un risque de fracture numérique. Le projet est estimé à un peu plus d'un demi-milliard d'euros.