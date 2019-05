Réalité virtuelle : le Valve Index offrira 1440×1600 par œil à 120/144 Hz

Crédits : Valve

Valve Index : deux écrans LCD pour une résolution totale de 2880 x 3200 pixels à 120 Hz

Le Valve Index offrira un champ de vision de 130°. Crédits : Valve

Le Valve Index continue de se reposer sur des capteurs externes

De nouvelles manettes qui détectent tous les doigts de l'utilisateur

Grâce aux 87 capteurs intégrés à chaque contrôleur, il devient possible de saisir des objets en jeu avec naturel. Crédits : Valve

nous donne ainsi moult détails concernant son nouveau, à commencer par la résolution affichée par ses deux écrans et la fréquence de rafraîchissement de ceux-ci.Valve a mis en ligne le site Internet dédié au, lequel abonde de détails concernant la nouvelle solution VR de l'éditeur.Ce casque nouvelle génération sera ainsi doté de, soit une résolution totale de 2880 x 3200 pixels. On apprend également que la fréquence de rafraîchissement native sera de 120 Hz, mais qu'elle pourra êtreà 144 Hz.Valve promet aussi. À titre de comparaison, celui du PlayStation VR de Sony est restreint à 100°. Originalité supplémentaire pour le Valve Index :permettant à l'utilisateur d'interagir avec l'environnement virtuel en bougeant à la fois la tête et les yeux.Le Valve Index se connecte à un ordinateur via un câble USB-A et un DisplayPort 1.2. Il dispose aussi d'un port VirtualLink permettant une connexion via USB-C sur les cartes graphiques compatibles.Alors que l' Oculus Quest se veut être un casque « autonome » , le Valve Index continuera de se reposer sur une série de capteurs externes chargés de délimiter l'aire de jeu.Lerepose sur deux ou quatre stations émettant un laser, lesquelles sont - selon Valve - plus fiables, plus économes en énergie et moins chères à produire. Installer. Pour rappel, l'aire maximale depuis un HTC Vive est de 4,5 mètres carrés. Un sacré bond en avant donc, si toutefois vous disposez d'une pièce suffisamment grande pour en profiter.Valve innove aussi en matière de contrôleurs avec les nouveaux périphériques de l'Index. Première dans l'industrie : les manettes du Valve Index sont capables deafin de lui permettre de saisir des objets virtuels en jeu.Une prouesse permise par l'intégration de, permettant de suivre la position de la main, ses mouvements et aussi la pression des doigts du joueur.Chaque contrôleur se recharge par micro-USB (hum) et Valve promet une autonomie d'environ sept heures pour chaque manette.