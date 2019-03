Valve fait des coupes sur la réalité virtuelle : 13 employés licenciés

Crédits : Valve

« Aucun changement majeur »

Un changement de stratégie pour Valve ?

Source : The Verge

». C'est en substance ce que répondaux inquiets après le renvoi de 13 personnes assignées au développement de jeux et d'applications en réalité virtuelle.», confirme Doug Lombardi, le porte-parole de Valve dans les colonnes de Variety . «», embraye presque l'intéressé, avant d'assurer que ce dégraissage plutôt sévère ne représente en soidans l'entreprise.Remercié pour ses services aux côtés de 12 de ses collègues, Nat Brown a été témoin d'un élan de solidarité et de nombreux messages de soutien sur Twitter . Cet ingénieur dévoué au développement de la réalité virtuelle était en poste chez Valve depuis 2015, et a vu naître les plus gros projets de l'entreprise en la matière : la plateforme SteamVR ainsi que le casque de réalité virtuelle HTC Vive Mais si Valve assure que le départ précipité de 13 employés est sans incidence sur son agenda, difficile de ne pas y voir un certain renoncement. L'entreprise de Gabe Newell a beau avoir fait montre de son enthousiasme pour la technologie il y a de ça quatre ans, peu de projets ont en réalité été concrétisés.Pour l'heure, Valve n'a d'ailleurs publié qu'une seule application concrète en réalité virtuelle :, une compilation d'expériences VR pour possesseurs d' Oculus Rift HoloLens ou HTC Vive. Le Vive qui, comme son nom l'indique, est co-développé par le constructeur taïwanais HTC, lequel a récupéré depuis peu la pleine paternité du projet.Une somme d'indices qui laisse à penser que Valve est tout simplement déçu du décollage tardif d'une technologie en laquelle il a placé beaucoup de billes. Ou pas ?: Valve a récemment mis en ligne une offre d'emploi pour un ingénieur software et hardware dédié à la réalité virtuelle. Au moins, le ou la futur(e) candidat(e) sait à quoi s'en tenir.