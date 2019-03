Rape Day : face au tollé général, le jeu ne sera pas distribué sur Steam

Steam retire le titre sans pour autant s'excuser

Source : Cnet

Nous pourrions croire qu'il s'agit d'une blague de très mauvais goût, mais il s'agit pourtant de la réalité. Le studioavait mis en ligne la fiche de son prochain jeu sur Steam. Intitulé, le soft permet de «». Oui, il s'agit bien du descriptif fourni par les développeurs.Bien évidemment, le jeu n'est pas passé inaperçu et une pétition a même été lancée sur Change.org pour demander à Steam dede son site. 8 000 signatures plus tard, Valve est passé à l'action en annonçantqui était censé sortir en avril prochain sur la boutique et en libre accès pour tous.Dans un communiqué bien frileux, Valve a déclaré : «». Voilà une déclaration qui risque de ne pas calmer les détracteurs de la boutique en ligne.