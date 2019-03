Varjo : une réalité virtuelle Retina plus réaliste... à partir de 6 000 euros

© Varjo

Affichage bionique

Un prix également très haut de gamme

Soyons honnêtes : aujourd'hui, même lesles plus sophistiqués tendent plus vers le côté « virtuel » que « réalité ». L'image affichée n'atteint en effet jamais la finesse de celle généralement observée à l'œil nu. Mais l'entreprise finlandaiseentend bien dépasser ces limites, avec son nouveau casqueNos confrères d' Ars Technica ont ainsi pu tester le nouvel appareil et ont paru bluffés par la qualité de l'image. Le VR-1 intègre: un pour le centre du champ de vision et un pour la périphérie. Et c'est le premier qui présente des caractéristiques inédites.Il s'agit d'un écran micro-OLED 1920 x 1080, dont la densité s'élève à, un niveau jamais atteint pour un casque de réalité virtuelle. Quand vous regardez devant vous, l'appareil vous offre alors une qualité d'image incomparable, dotée d'unes'approchant de la vision humaine. Varjo a baptisé cette technologie(« affichage bionique »).Sur les côtés, l'image est bien entendu moins nette, mais offre tout de même une résolution de 1440 x 1600, via un écran AMOLED. Pour un champ de vision s'étendant jusqu'à 87 degrés, ce qui est inférieur à d'autres appareils du marché. Mais la valeur du VR-1 réside, de toute façon, dans l'affichage central.Pour suivre votre regard, le casque de Varjo dispose d'un système d'. Celui-ci permet notamment de passer de l'écran micro-OLED à l'AMOLED, mais également d'afficher des informations contextuelles. Le journaliste d'Ars Technica y a toutefois relevé quelques défauts, peut-être dus à la présence de lunettes.Le casque de réalité virtuelle se branche à un ordinateur via un câble USB-C long de 10 mètres, ce qui offre une certaine liberté de mouvement, et pèse 905 grammes. Il est compatible avec de nombreuses technologies, telles qu'Autodesk, Unity ou Unreal Engine.Cependant, s'il est un autre domaine dans lequel le VR-1 bat des records, c'est au niveau du prix. Le produit est en effet commercialisé à, montant auquel s'ajoute une. Un tarif quasi-prohibitif pour les particuliers. Mais d'après les cas d'usage présentés, Varjo vise plutôt les entreprises, notamment dans l'automobile, l'aéronautique ou l'architecture.