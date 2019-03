Nintendo Labo : le kit réalité virtuelle arrive sur Nintendo Switch !

La VR façon Nintendo Labo

La Switch entre dans la VR

Selon, ce nouveau kit VR de Nintendo Labo va permettre aux enfants de construire en famille leur première expérience deLe nouveaucomprendra donc de quoi mettre au point un total de sixdifférents. On pourra ainsi élaborer des lunettes VR, un canon, un appareil photo, mais aussi une pédale à vent, un oiseau et un éléphant.Comme toujours, pour le montage,. Il s'agira simplement de suivre le tuto qui s'affiche sur l'écran de la Nintendo Switch, comme c'était déjà le cas (de manière assez admirable d'ailleurs) pour les kits précédents.À noter que Nintendo proposera non seulement un kit complet, réunissant les différents Toy-Con énumérés plus haut, mais, comprenant uniquement les lunettes VR et le canon (en plus de la cartouche de jeu). Deux autres kits seront également proposés, l'un incluant l'oiseau et la pédale à vent, l'autre l'appareil photo et l'éléphant, mais tous deux nécessiterontpour fonctionner.Le tout sera disponible dès leet permettra donc à la Nintendo Switch de basculer dans l'ère de la réalité virtuelle. Bien sûr, on imagine qu'il s'agira d'une VR très basique, bien loin de ce que peuvent proposer les casques spécialement dédiés à cet effet.Côté tarif, il faudra vraisemblablement débourser la somme de 79 euros pour mettre la main sur le pack complet.