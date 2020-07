Soldes Amazon : le TOP des promos high-tech ce mercredi (3ème démarque)

Après deux semaines riches en bons plans et promotions, la 3ème démarque des Soldes d'été est enfin lancée. A quoi s'attendre au niveau des promotions cette semaine ? Quels sont les produits à suivre de près ? On vous dit tout, juste ici.



Après une 2ème démarque pleine de bonnes surprises, cette nouvelle démarque s'annonce elle-aussi très prometteuse avec des promotions toujours plus fortes pouvant atteindre moins 70%, comme lors des French Days ou du Black Friday.

Star incontestable de ces Soldes d'été, les smartphones restent cette semaine encore, le produit le plus recherché et donc celui à suivre de tes près. Apple iPhone 11 Pro, Samsung A41, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, ou encore Oppo A9, les meilleurs smartphones des plus grandes marques s'affichent à prix cassés chez les sites de vente en ligne. Ces Soldes sont donc le parfait moment pour acquérir un nouveau smartphone juste avant la rentrée sans se ruiner !

Côté informatique, les PC portables ont également la côte et il n'est pas rare de trouver d'excellents tarifs sur des produits axés bureautique, comme sur des modèles orientés gaming bien souvent plus coûteux. Parmi les marques ou l'on retrouve les meilleures promotions, Asus, Dell, HP, Lenovo se hissent en tête de la course aux bons plans. Pour les utilisateurs de PC fixes, Amazon, Cdiscount et Rue du Commerce proposent d'excellents prix sur les composants informatiques comme les processeurs, les cartes graphiques et bien entendu la mémoire RAM.

Bien entendu, les TV et le matériel audio (barre de son, casque bluetooth, écouteurs) ne sont pas en reste et de belles promotions sont déjà en ligne sur les produits Samsung, Bose, Sony ou encore Sonos.

Grand absent des promotions, les consoles et jeux vidéo ne sont que très peu mis en avant pour cette édition estivale des Soldes. Seule la Nintendo Switch Lite s'affiche à prix soldé chez Google Shopping.

Pour ceux qui jettent un œil curieux aux Solde d'été sans avoir d'idées précises sur un éventuel achat futur, n'hésitez pas à consulter nos dernières sélections thématiques :