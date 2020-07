Soldes Amazon : le Samsung Galaxy A41 passe à moins de 240€ !

Le Samsung Galaxy A41 est un smartphone équipé d’un écran 6,1“ Super Amoled actuellement en promotion chez Amazon. Il dispose de 3 caméras à l’arrière et d’une mémoire de 64 Go extensibles jusqu’à 512 Go via une carte mémoire micro SD. Son processeur 8 cœurs est épaulé par 4 Go de mémoire RAM et le tout fonctionne sous Android 10.

Son écran 6,1“, l’Infinty-U Super AMOLED, est idéal au quotidien pour surfer et jouer grâce à une belle luminosité et une bonne réactivité. Il comprend une encoche en haut pour la caméra avant. Le téléphone est équipé de 3 caméras à l’arrière de la coque pour atteindre 48 Mpixel. De quoi réaliser de belles photos ainsi que des vidéos HD de qualité.

Il accepte la double SIM et s’avère assez léger vu l’encombrement global avec seulement 151 grammes. Samsung l’a pourvu d’une batterie de 3500 mAh qui accepte la recharge rapide. Il est livré avec un chargeur 15 W.