Soldes : 16 Go de mémoire RAM PNY XLR8 3200 MHz à prix réduit chez Cdiscount

PNY Technologies a visiblement conçu ces barrettes de RAM pour les personnes qui accordent une importance au look. Ces deux barrettes de 8 Go chacune ont effectivement un style bien à elles, et les personnes dont les tours d'ordinateur sont transparentes (les gamers en premier lieu) apprécieront ce design.

La quantité de mémoire vive affichée par ces barrettes les destine également aux jeux vidéo. Avec 16 Go de mémoire vive DDR4, vous disposerez de suffisamment de mémoire RAM et d'une technologie adaptée pour faire tourner la plupart des jeux actuels. Elles vous seront également indispensables si vous êtes un habitué des applications les plus gourmandes, comme les applications de traitement d'image ou de modélisation 3D.