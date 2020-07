Top 6 des meilleures offres smartphone de cette 3e semaine de soldes !

Le smartphone phare de Samsung hérite pour cette cuvée 2020 d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les interfaces sont plus fluides pour une expérience quotidienne incomparable.

Pour la fiche technique le constructeur a fait le choix d'un processeur Exynos 990, l'une des puces les plus rapides sur un smartphone Android. Les applications et les jeux se lancent rapidement et sans latence. On en attendait pas moins d'un appareil premium.

Le module photo hérite de quatre capteurs, avec un grand-angle 12 mégapixels, un ultra grand-angle à résolution équivalente, un appareil 64 mégapixels et zoom 3x et enfin un capteur TOF pour la profondeur de champ. Les résultats sont très détaillés, même en pleine nuit grâce à une ouverture plus grande et des pixels plus larges.