Soldes Darty : le smartphone Oppo A9 à seulement 199€ au lieu de 229€ !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du téléphone.

Le Oppo A9 est un smartphone équipé d'un écran de 6,5 pouces (1600 x 720 pixels / 269 PPI), d'un processeur Snapdragon 665, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh et d'un espace de stockage de 128 Go ; le tout tournant sous le système ColorOS 6.1 basé sur Android 9.

La partie photo est composée d'un capteur principal de 48 MP F1.8 + 8 MP F2.25 + 2 MP F2.4 Mono + 2 MP F2.4 Portrait et d'un capteur secondaire de 16 MP F2.0.