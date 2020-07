Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro soldé à 228,28€ chez Rakuten !

Ce qui charme en premier lieu chez le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi, c'est son design, qui repose avant tout sur une dalle IPS de 6,67 pouces. Celle-ci fournit une très belle qualité d'image en 1080 x 2 400 pixels et une résolution de 395 ppp complétée par un taux de contraste de 1026:1.

À l'intérieur, ce smartphone dispose d'une puce Snapdragon 720G et de 6 Go de RAM. Outre une mémoire interne extensible et démarrant à 64 Go, il reçoit un capteur 64 mégapixels qui vous permettra d'immortaliser vos plus beaux instants.