Le Huawei P30 Lite à prix cassé chez Amazon pour le Prime Day !

Comme son nom l'indique, le P30 Lite est une version allégée du Huawei P30.

Le modèle en question est équipé d'un écran tactile FHD+ de 6,15 pouces (avec une définition de 2312 x 1080 pixels), d'un processeur Hi-Silicon 710, d'un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD non fournie), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'une batterie de 3340 mAh. Le téléphone fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android.



La partie photo se compose notamment d'une triple caméra avec un capteur principal de 48 MP. Quant à la connectique, on retrouvera essentiellement un port USB-C, le Wifi et le Bluetooth.